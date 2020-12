Pjanic: "In Italia dopo 9 anni tutti aspettano che la Juve perda, credo sia normale..."

Miralem Pjanic ha parlato della Juventus e delle difficoltà che sta trovando in questa prima parte di stagione la sua ex squadra nel corso di una intervista rilasciata a 'Gazzetta.it': "La Juventus ha sempre l'obbligo e la volontà di provare a vincere tutto. E' una società forte e stabile, con un grande presidente sempre presente. I nuovi hanno solo bisogno di capire il mondo Juve e non vedo perché non dovrebbero continuare a vincere. Pirlo avrà in soccorso un grande gruppo, ci vuole un po' di tempo. Dopo 9 anni tutti aspettano che la Juve perda, credo sia normale. Le auguro di continuare a vincere in Italia", ha detto.