Pjanic-Khedira in uscita. Juve, dopo Ramsey un altro centrocampista

Non solo Aaron Ramsey. Secondo il quotidiano 'Tuttosport', la Juventus è alla ricerca anche di un altro centrocampista per la prossima stagione e per questo motivo, negli ultimi giorni, ha contattato l'entourage del centrocampista N'Golo Kantè per sondare la sua disponibilità .

Movimenti e contatti dettati dal fatto che a fine stagione due protagonisti dell'attuale ciclo potrebbero salutare: si tratta del tedesco Sami Khedira e del bosniaco Miralem Pjanic. In entrata, sul taccuino del ds Fabio Paratici c'è anche il nome di Ndombele dell'Olympique Lione.