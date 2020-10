Pjanic: "La Juve un passo importante per la mia carriera, felice di ritrovarla in Champions"

Sulle colonne di Tuttosport troviamo una lunga intervista all'ex Juventus, oggi al Barcellona, Miralem Pjanic. Il bosniaco non vede l'ora di tornare a Torino per affrontare i bianconeri in Champions League: "Sono molto felice di ritrovare il club a cui tengo tanto e che è nel mio cuore. Mi sono arrivati tantissimi messaggi, anche dal Presidente Agnelli".

E cosa c’era scritto?

"Bentornato a casa! Sono felice di ritrovare i compagni, gli amici, la gente con cui ho lavorato meravigliosamente bene in questi anni, il presidente, tante altre persone. È davvero un piacere, anche perché è meglio adesso che in finale, no?"

La mia avventura alla Juventus?

"La Juventus è stata una tappa molto importante per me, un club che ho amato tanto, anzi che abbiamo, io e la mia famiglia, amato tanto. Sarò sempre grato a questo club: avrei avuto l’opportunità di andare al Barcellona anche prima, ma non lo ritenevo il momento giusto. Forse ci ho perso qualcosa a livello di carriera, ma ho sempre dato il massimo per la Juventus e non rimpiango nulla".