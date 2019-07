Pjanic: "Mai pensato di lasciare la Juve. Con Sarri posizione importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'arrivo a Singapore, Miralem Pjanic ha parlato ai microfoni de La Stampa della nuova stagione iniziata con il lavoro di Maurizio Sarri: "Sono giorni intensi, il modo di lavorare è differente: si vede che è molto preparato e la squadra sta provando a produrre cosa ci chiede. Spesso ci divide, difensori e attaccanti: io partecipo più spesso alla fase difensiva".

Lei sta nel cuore del gioco...

"Visto il suo calcio, la mia posizione è importante. Sarri vorrebbe che toccassi centocinquanta palloni a partita? È un mio obiettivo, ma non importa se sono centoventi o centocinquanta: importa giocare bene, liberare compagni, esprimere un bel gioco veloce e palla a terra veloce. Con la squadra che abbiamo ci divertiremo".

Si diceva volesse lasciare la Juventus...

"Mai venuto in mente: con Allegri il rapporto era incredibile e ci ridevamo su. Sono molto contento a Torino, ho attorno giocatori fantastici, voglio diventare ancora più forte e aiutare i nuovi compagni. Il mio sogno è vincere la Champions League, quest'anno e tutti gli anni che sarò ancora qui".

Come ha trovato Ronaldo dopo le vacanze?

"Contento e concentrato, come sempre. È il calciatore più forte che abbiamo, va messo in condizione di vincere».

Con il Tottenham sarà la prova generale per la nuova Juve?

«Ovviamente non siamo pronti, ci stiamo conoscendo: si vedranno già delle cose, ma la squadra non è al top. Il tecnico vorrà valutare i risultati del suo lavoro, ci stiamo conoscendo".

