Pjanic: "Messi genio, di CR7 posso solo parlar bene. Conosco la Juve, verrà qua per vincere"

Miralem Pjanic, ex di turno nella sfida di questa sera che il Barcellona giocherà contro la Juventus, ha parlato a margine di un evento pubblico in Spagna, come riporta il Mundo Deportivo: "Il duello Messi-CR7? Posso solo parlar bene di Cristiano Ronaldo, come persona e soprattutto come atleta. E' un giocatore preparato e attento a tutti i dettagli. Messi è un extraterrestre, quando ho giocato contro di lui è sempre stata dura, è quasi impossibile fermarlo e ora giocando al suo lato vedo che è un fenomeno. Quando ha lui il pallone succede sempre qualcosa: o un gol, o un assist, o un passaggio incredibile. E' un genio".

I problemi e i dubbi di Messi in estate?

"Prima di arrivare qua vedevo che c'erano dei problemi e che Messi non stava bene. Ma ora lo vedo molto motivato e concentrato sul suo lavoro. Spetta a noi aiutarlo e farlo giocare ancora meglio. Quando hai in squadra un giocatore come Leo devi sfruttarlo e cercare di vincere tutto".

Come sta la squadra?

"La vedo bene, stiamo migliorando e crescendo passo dopo passo. Ora vogliamo vincere contro la Juve e chiudere al primo posto il girone, loro sono un avversario forte e vincere ci servirebbe per avere rispetto anche dalle avversarie che affronteremo dopo".

Il nuovo corso della Juventus?

"Il tecnico è nuovo, ma ci sono giocatori esperti, c'è un grande gruppo. Conosco bene l'ambiente della Juventus e verranno qua per vincere e provare ad arrivare primi, sarà una gara difficile. A Torino abbiamo fatto una grande partita, ma dobbiamo ripeterci qui".