vedi letture

Pjanic mezzala? Sarri chiaro: "Per me il meglio può darlo da regista. Adesso è calato"

Quante vesti può assumere Miralem Pjanic? Il bosniaco è l'unico centrocampista della Juventus ad aver segnato in questo campionato. E forse anche per questo, in conferenza stampa, è stato chiesto a Maurizio Sarri se lo immaginasse in una posizione diversa da quella di regista, magari come mezzala: "No, per me il meglio può darlo in questo ruolo. Ha buone qualità da trequartista. Ha cominciato la stagione con una buona forma, adesso è calato e fatica a tornare sui suoi livelli ma lo collego a una situazione normale durante la stagione".