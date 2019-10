Pjanic: "Muhammad Ali e Michael Jordan, come si fa a non ammirarli?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo sportivo, anzi, gli sportivi che più ha influenzato Miralem Pjanic nella vita e nel modo di vivere il calcio sono "Muhammad Ali e Michael Jordan, due figure da prendere come riferimento". Lo ha detto il bosniaco nella sua intervista ad Esquire, pubblicata quest'oggi. "Credo che qualsiasi sportivo non possa fare a meno di pensare a loro. Due straordinari esempi di tutto ciò che significa lo sport. Anche se in verità, io ho sempre seguito e giocato solo a calcio. Non c'è niente da fare, lo amo troppo".