© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport prova a leggere fra le righe del momento no della Juventus di Maurizio Sarri. E uno dei principali problemi, come evidenziato ieri su queste pagine, è da ricercare nel centrocampo. Miralem Pjanic sta vivendo un momento di calo fisico ed evidentemente il gioco e la fluidità della manovra della squadra ne risentono. Ma più in generale la linea mediana non ha dato l'apporto sperato in termini di gol e di crescita nell'arco della stagione: le reti segnate da Pjanic, Ramsey, Rabiot, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi e Khedira sono soltanto 4 (3 il bosniaco e 1 il gallese), numero che in un certo senso spiega bene anche i tanti terzetti provati dal tecnico nel corso della stagione.