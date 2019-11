© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Polemiche arbitrali e VAR. Le polemiche impazzano in questi giorni e Miralem Pjanic parla anche di questo nella chiacchierata con Tuttosport nell'intervista esclusiva di oggi. "Quando esci dopo aver perso sei arrabbiato e puoi dire di tutto ma incolpare qualcuno è la strada più facile. Gli arbitri sbagliamo come sbagliamo noi, oggi il VAR aiuta molto arbitri e gente. Oramai non ascolto più le polemiche. Non si perde mai per colpa di un arbitro, è un alibi".