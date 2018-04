Pjanic-Rafinha, poteva essere utilizzato il Var nel secondo tempo

Fonte: Dall'inviato a San Siro

Miralem Pjanic non è stato espulso in due circostanze di Inter-Juventus. Nel primo tempo, in ritardo, non viene nemmeno valutato fallo da Orsato. Il Var non può intervenire perché può essere utilizzato solo in caso di espulsione diretta. Molto differente il fallo nella seconda frazione: Pjanic entra in ritardo, con il ginocchio, sul costato di Rafinha. Non solo, il centrocampista bosniaco colpisce l'avversario con la mano, in maniera non lieve. Sarebbe condotta violenta e cartellino rosso, ma gli addetti al Var non richiamano l'attenzione del direttore di gara.