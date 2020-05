Pjanic rivela: "Vicino alla Juve nel 2014, ma sarebbe stata dura. Vogliamo la Champions"

vedi letture

Ospite su Instagram di Sonny Anderson, suo preparatore ai temi del Lione, Miralem Pjanic, approdato alla Juventus dalla Roma nel 2016, ha svelato un retroscena di mercato: “Sarei potuto arrivare alla Juve due anni prima. Ho pensato che sarei stato tra i migliori dell'epoca. C'erano Pirlo, Pogba, Vidal, e gli altri: eccezionali, funzionavano a meraviglia. Entrare direttamente in quel contesto sarebbe stato complicato per me. Per me era meglio rimanere alla Roma con Rudi Garcia, Eravamo una bella squadra, forte, ma non come la Juventus. Avevano un ottimo ambiente. Poi mi sono detto che era arrivato il momento di entrare nel mondo Juve".

Come è andato l’approccio con l’ambiente bianconero?

“Quando entri nello spogliatoio e vedi i nomi delle leggende, vedi che questo club ha una storia: c’è il DNA della vittoria in tutto. Questa società rappresenta la perfezione, vince perché funziona più degli altri”.

La Champions League?

“L’obiettivo della Juventus sarà quello di vincerla. Avremo bisogno anche di un po’ di fortuna per avere la squadra al completo. Siamo una delle 5-6 che vogliono portarla a casa”.