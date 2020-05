Pjanic, Sarri preferirebbe Jorginho. Valutazione da 65 milioni, solo Arthur con il Barça

vedi letture

Miralem Pjanic è al passo d'addio dalla Juventus. Perché il regista non si è integrato perfettamente nei piani di Maurizio Sarri che, come collettore di gioco, preferirebbe un profilo alla Jorginho, che ha già avuto sia al Napoli che al Chelsea. Pjanic non ha disputato la migliore annata della sua carriera e, anche per una eventuale plusvalenza, potrebbe fare comodo uno scambio. Da Barcellona si è già concluso l'affare fra Marques e Matheus Pereira, a gennaio, con reciproca soddisfazione.

SOLO ARTHUR - Nei giorni scorsi è rimbalzata l'indiscrezione che vorrebbe un possibile inserimento nella trattativa anche di Semedo e De Sciglio, Opportunità che per ora sembra di difficile percorrenza, mentre il brasiliano è l'unico giocatore che potrebbe erodere il prezzo di Pjanic. Insomma, le valutazioni devono essere limate da una parte e dall'altra, ma l'attuale situazione suggerisce che solo uno scambio fra Arthur e il bosniaco possa andare in porto. Valutazione 65 milioni di euro, quando un anno fa c'erano state delle discussioni con il Real Madrid per circa una settantina.