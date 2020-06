Pjanic si affloscia, ma quando esce la Juve si spegne. Centrocampo sotto accusa

Sami Khedira si fa male prima della sfida al Napoli e complica i piani di Maurizio Sarri. Ma il tedesco in questa stagione ha giocato appena 18 partite, di cui soltanto 13 dal primo minuto. In campo va Miralem Pjanic, che parte bene e piano piano si affloscia. Oggi, il bosniaco vede assegnarsi in pagella voti tra i più bassi per i 30 giocatori scesi in campo nel corso della finale di ieri sera. Ma, una volta uscito lui, la Juventus si è spenta definitivamente.

Centrocampo morbido. Quanto agli altri: Rodrigo Bentancur si salva, ma non prende le redini del gioco quando saluta la contesa il bosniaco di cui pure è successore designato. Blaise Matuidi contiene Fabian, ma gli spunti che offre non sono di primissimo livello. Aaron Ramsey ha il merito di segnare il rigore (cosa non scontata, visti gli errori di Dybala e Danilo) ma gioca appena 5 minuti. Federico Bernardeschi poco di più: 16’, una prova incolore che non dà la scossa. E questa volta Adrien Rabiot resta in panchina per tutta la durata del match.

È il punto debole? Il centrocampo della Juve è tutto qui, in una partita storta che non dirà molto e nemmeno tutto su quel che sarà il resto della stagione, ma non è nemmeno la prima di questa annata. Male Pjanic, sia pure. Ma il resto della banda convince tutto sommato ancora meno. E il reparto nevralgico, più degli altri, continua a sembrare il vero punto debole della squadra otto volte campione d’Italia.