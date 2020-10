Pjanic sì o no? Juve-Barça col dubbio legato all'ex. Koeman deve sciogliere altri due ballottaggi

vedi letture

In vista della sfida di questa sera contro la Juventus, in casa Barcellona permane un unico grande dubbio di formazione. Il modulo scelto da Koeman sarà il 4-2-3-1, su questo sono tutti d'accordo, ma in Spagna c'è incertezza su chi affiancherà De Jong nella linea a due davanti alla difesa: per il Mundo Deportivo la maglia sarà di Sergio Busquets, stesso pensiero per l'altro quotidiano catalano Sport. Per As, invece, lo spagnolo si accomoderà in panchina per far spazio al grande ex del match, ovvero Miralem Pjanic.

Gli altri punti interrogativi riguardano invece la corsia destra: nel ruolo di terzino si giocano la maglia Sergi Roberto e Sergino Dest, mentre davanti nei tre dietro Leo Messi ci saranno Ansu Fati, Griezmann e uno fra Pedri e Ousmane Dembele.

CLICCA QUI per tutti gli aggiornamenti sulle probabili formazioni di Juventus-Barcellona e di tutte le altre sfide europee delle italiane!