La Juventus, oggi, ha pareggiato per 2-2 contro l'Atalanta. Miralem Pjanic, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha commentato il match dei bianconeri: "Grande rispetto per i nostri avversari che anche oggi hanno dimostrato di essere un'ottima squadra. Sarebbe troppo facile pensare a un punto guadagnato, questi per noi sono 2 punti persi. Siamo la Juventus e non possiamo interpretarla diversamente".