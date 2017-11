Pjanic: "Sono orgoglioso di far parte della storia della Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus, oggi, festeggia i suoi 120 anni. Miralem Pjanic, così come molti suoi compagni, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, si è detto orgoglio si far parte della storia bianconera: "Tanti auguri Vecchia Signora ! 120 anni oggi. Sono orgoglioso di far parte di questa storia", ha scritto il numero 5 juventino.