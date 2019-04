© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il razzismo è legato alla persona, l'esultanza cosa c'entra con i cori. Assolutamente nulla, poi se l'arbitro pensa che si tratti di una provocazione nei confronti dei tifosi può andare da Kean e ammonirlo. Ma i cori non devono esistere, spero che le persone facciano il neccessario perché non succeda mai più una cosa del genere. Kean ragazzino? Queste cose non devono succedere, tu puoi fare quello che vuoi, l'arbitro se lo ritiene giusto ti ammonisce. L'esultanza con il razzismo non c'entra niente".