Pjanic su Pirlo: "Conosce le difficoltà, il gruppo lo aiuterà a vincere"

Intervistato da Tuttosport, l'ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, parla così di Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus: "Sono davvero felice per lui, da giocatore ha dato tanto al calcio. Ha deciso con fermezza di diventare allenatore e credo che sappia benissimo quali siano le difficoltà. Quello che posso dire è che entra in un gruppo sano, che ama vincere, che è lì per dare una mano all’allenatore, soprattutto i senatori, ma in generale tutta la rosa. Posso assicurare che sono lì solo per vincere e quindi lo aiuteranno"