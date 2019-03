© foto di www.imagephotoagency.it

Miralem Pjanic. Un nome e un cognome che sanno di sentenza, e che aprono ad una voragine in grado di coinvolgere tutte le squadre che potenzialmente mirano agli obiettivi di prima fascia. Una qualità di cui nessun top club dispone, quella di contare su di uno specialista in grado di fare la differenza qualunque sia la distanza e al di là di ogni sentenza. La Juventus può puntare su una qualità che non appartiene alle altre contendenti, ed anche per questo motivo ha una caratteristica che le permette di dominare indiscussa su ogni avversaria qualunque sia l’oggetto del contendere. Chi può contare su uno specialista di questo livello? Delle ultime undici reti nate dal piede di Miralem Pianic, ben 5 sono state partorite da una punizione diretta. Una media che racconta come più di metà delle esultanze del bosniaco siano state partorite dalla qualità stessa del suo piede. Insomma, uno snodo che non può essere sottovalutato. Specie a confronto con le avversarie.