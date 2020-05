Pjanic vs Jorginho: quante differenze tra i registi di Sarri

Miralem Pjanic è il regista della Juve di Sarri oggi. Jorginho lo è stato, con lo stesso tecnico, al Napoli e al Chelsea. E chissà, un domani, potrebbe diventarlo in bianconero. Senza addentrarci nelle voci di mercato sui due, abbiamo provato ad analizzare i dati di Comparisonator per capire cosa cambierebbe.

Pjanic più pericoloso. Come da attese, analizzato i numeri della stagione, il bosniaco si dimostra più adatto a soluzioni personali. Al netto di una media gol simile (e che premia leggermente Jorginho: 0,15 a 0,14), tutti gli altri dati relativi alla produzione offensiva sono dalla parte dell’ex Roma: così i dribbling fatti e riusciti (1,27 e 1,14 in media a partita contro 0,77 e 0,73), le azioni di attacco (3,68 tentate contro 2,15).

Jorginho più manovriero. Viceversa, l’italo-brasiliano vince il confronto sui dati relativi ai passaggi, con numeri più alti sia in totale (61,19 passaggi riusciti in media a partita contro 56,86) che nel lungo (7,31 a 4,14 per quelli fatti). Il giocatore del Chelsea ha statistiche migliori anche sui recuperi palla (9,96 a gara contro 7,77) e sugli intercetti (5,69 a 4,59), nonché in generale a livello difensivo, anche se ha la tendenza a perdere più palloni (8,62 a 7,18). Quanto ai contrasti, in generale vince Jorginho, ma Pjanic ha una resa migliore non solo in quelli offensivi, ma anche in quelli aerei (0,64 a 0,5 vinti a partita).