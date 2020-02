© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite delle colonne del Corriere dello Sport, Michel Platini, ex presidente della UEFA e storico oppositore del VAR nel calcio, è tornato a dire la sua sull'utilizzo della tecnologia in campo. "Il calcio non può essere arbitrato dal video - ha ribadito Le Roy -. La televisione falsa la percezione dei singoli episodi. Il calcio è uno sport di contatto, ci sono interventi assolutamente regolari che, se passati al filtro della televisione e addirittura rallentati poi, comportano interpretazioni inaccettabili. [...] Per un calcio più giusto e più calcio non serve il VAR, ma un buon arbitro"