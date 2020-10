Platini e il FFP: "Fatto per ridurre i debiti dei club che con il Covid-19 sarebbero falliti"

Nel corso del suo intervento al Festival dello Sport, Michel Platini ha parlato del Fair Play Finanziario: "La storia del Manchester City non era una cosa di Fair Play ma dire cose non giuste. Era una cosa disciplinare. Il FFP lo abbiamo fatto per ridurre i debiti dei club. Dopo si sono aggiunte cose non obbligatorie che si possono togliere facilmente. I debiti dei club sono scesi e meno male perchè con il Covid-19 sarebbero falliti".

