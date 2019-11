© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michel Platini, ospite a "Che tempo che fa", ha avuto parole poco dolci nei confronti della VAR, ribadendo la sua contrarietà: "Perché sono contro il VAR? Perché non regola le cose, le sposta. Per spiegare perché non sono d'accordo ci vorrebbero trenta minuti. Sono convintissimo di quello che dico e penso che non si tornerà mai indietro. E penso che sia una bella cagata" ha dichiarato l'ex presidente della UEFA ospite di Fabio Fazio.