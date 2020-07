Platini incorona Dybala: "Come stile sembra Sivori, ricorda più Maradona che me"

"Più che Platini, mi ricorda Maradona". Se lo dice Michel Platini ci si può credere. Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex fantasista sceglie un paragone per nulla facile per Paulo Dybala, ma incorona il 10 della Juventus di oggi: "Come stile ricorda Sivori, ma somiglia più a Maradona che a me. Non è che abbia il talento di Maradona: gli basta il suo".