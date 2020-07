Platini: "La Juve programmata per vincere, ma con la sindrome della Coppa dei Campioni"

vedi letture

"Programmata per vincere". Così Michel Platini definisce la Juventus fresca di conquista del nono Scudetto consecutivo. Intervistato dal Corriere della Sera, Le Roi racconta il suo primo tricolore, vissuto in una squadra per la quale vincere era un'abitudine. "Però - aggiunge - avevamo la sindrome della Coppa dei Campioni, non riuscivamo a portarla a casa. L'avvocato Agnelli mi disse di vincerla il primo giorno, aveva già una visione europea. Ma in Champions non sempre trionfa il migliore, a differenza del campionato".

Alla fine però l'avete vinta, anche se in modo tragico.

"Un ricordo terribile, ma sul campo l'abbiamo vinta: il Liverpool non ci ha regalato nulla".

Lione sfavorito?

"Non è detto, per la Juve sarà tosta. Vincere? Ora saranno tutte finali. Atalanta? Il PSG è favorito".

In Italia, e non solo, vincono sempre gli stessi.

"Da juventino, non mi dispiace. Certo, sarebbe interessante avere più squadre in lotta. A livello europeo, il fair play finanziario è stato creato per aiutare i club, non per punirli. L'obiettivo deve essere aiutare tutti a giocare e vincere".