Michel Platini è stato rilasciato intorno all'una di notte dalla polizia di Nanterre senza essere messo sotto inchiesta. L'ex presidente della UEFA ha dichiarato: "Ho risposto a tutte le domande; ce n’erano tante, non solo sul Mondiale in Qatar, ma anche per quello in Russia, su Euro 2016 e sulla FIFA. Per questo c’è voluto del tempo. Poi fa male trovarsi in una situazione del genere. Ti presenti come testimone libero e vieni messo subito in fermo. Comunque, loro fanno il loro lavoro e continuano a indagare. Accanimento? Hanno fatto il loro lavoro, ma fa male”. Il legale di Platini, William Bourdon, ha aggiunto: "È stato fatto molto, molto rumore per nulla. La custodia cautelare è stata resa necessaria per ragioni tecniche, in modo che le persone ascoltate non potessero accordarsi fuori dalla procedura. Ma siamo sereni e fiduciosi per il futuro".