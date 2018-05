© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dichiarazioni shock di Michel Platini ai microfoni di Stade Bleu. Nel corso dell'intervista, dove è tornato a parlare anche del Mondiale di Francia '98, ha parlato anche di "un piccolo magheggio" sul calendario. "Quando abbiamo organizzato il calendario, abbiamo fatto un piccolo magheggio: se ci fossimo arrivati primi nei rispettivi gruppi sia noi che il Brasile, non ci saremmo potuti incontrare se non in finale. Pensate che gli altri organizzatori dei Mondiali non facciano lo stesso? Così fu la finale che tutti sognavano: Francia contro Brasile".