© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michel Platini ha concesso un'intervista al canale svizzero RTS promettendo di tornare nel mondo del calcio: "Tornerò, non so dove, non so come. Ma non resterò sospeso anche se è una sospensione fatta da dei cretini". L'ex presidente della UEFA, ricordiamo, è stato sospeso per quattro anni a seguito di un pagamento controverso di 2 milioni di franchi svizzeri ricevuto dall'ex presidente FIFA, Sepp Blatter. "Le Roi" ha aggiunto: "Sono stato vittima di una forma di complotto, sì, certamente, tra le persone della FIFA e gente del Ministero pubblico della Confederazione. C’è stata una cordiale intesa tra loro per espellermi. Non dico che sia un complotto dello Stato svizzero". Su Infantino, ora presidente delal FIFA: "Probabilmente non ha molta voglia che io ritorni".