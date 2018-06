Playoff Serie B: festa Citta e Venezia, salutano Grosso e Nesta

Bari e Perugia salutano i playoff, abbandonando così il sogno di tornare in Serie A. Nulla da fare per Fabio Grosso e Alessandro Nesta, campioni del mondo nel 2006 usciti con le ossa rotte dagli spareggi di fine stagione in Serie B. Tra i superstiti del Mondiale in Germania sorride il Venezia di Filippo Inzaghi, capace di superare l'ostacolo Perugia con un rotondo 3-0.

CITTADELLA AVANTI - Dopo le polemiche legate al rinvio dei playoff, la formazione di Venturato va avanti grazie al 2-2 contro il Bari. Niente da fare per i galletti di mister Grosso, capaci di passare in vantaggio con Galano al 51' per poi acciuffare il pari all'88' firmato da Nenè con la grande complicità di Alfonso. In mezzo la doppietta di Bartolomei, tra il 58' e il 70'. Nei supplementari espulso Gyomber, poi è stato il momento dei rossi a Brienza e Sabelli (dalla panchina). Il risultato finale premia dunque il Citta in virtù della miglior classifica nella regular season, arrivata dopo i due punti di penalizzazione inflitti proprio al Bari. Festeggia il Tombolato, col Cittadella che si regala la semifinale contro il Frosinone.

TRIS VENEZIA - A fare festa è anche la squadra di Inzaghi, passata in vantaggio al 30' con un gran gol messo a segno da Stulac. Il Perugia di Nesta ha provato a reagire ma nella parte finale del match i lagunari hanno arrotondato il punteggio: Modolo al 74' ha virtualmente chiuso i giochi, poi Pinato al minuto 84 ha fatto esplodere lo stadio Penzo. Il Venezia continua a inseguire la Serie A: il prossimo ostacolo si chiama Palermo.