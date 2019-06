Plizzari: "Fortunato a essere del Milan ma ora penso solo all'azzurro"

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Plizzari, portiere del Milan e della Nazionale U20 che oggi disputerà i quarti di finale del Mondiale in Polonia contro il Mali, ha parlato dei rossoneri ma anche degli obiettivi in azzurro:

Le voci di mercato sulla panchina del Milan?

"Cerco di non sentirle. Voglio pensare solo al Mondiale, lontano da influenze che arrivano dall'esterno. Stiamo parlando di una grande manifestazione e una grande vetrina. La mia priorità va all'azzurro, sono focalizzato al massimo e cerco di vivere isolato dal resto. Posso dire solo di essere molto fortunato a essere un giocatore rossonero".

Cosa promette di fare in caso di vittoria del Mondiale?

"Prima gli scongiuri... Non facciamo previsioni o altro. Non siamo calcolatori: la nostra è la mentalità dei piccoli passi. Ci ha accompagnato fin da subito e lo farà fino alla fine".