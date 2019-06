Plizzari: "Il Milan punta molto su di me. Vorrei fare gli step di Donnarumma"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Plizzari è uno dei protagonisti dell'Italia Under 20 che è ai quarti dei Mondiali che si stanno giocando in Polonia. Il giovane portiere del Milan, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato anche della sua stagione in rossonero: "Quest’anno non ho mai giocato e ho sofferto. Mi sarebbe piaciuto andare in prestito, ma non è accaduto e quindi ho capito che dovevo lavorare più degli altri per stare su certi livelli. Lo dico con sincerità, non so cosa accadrà nel futuro e Donnarumma resta un numero uno assoluto. So soltanto che il Milan punta molto su di me e che sarebbe un sogno ripercorrere le sue gesta, sia in rossonero che in azzurro".