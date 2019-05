© foto di Federico Gaetano

Alessandro Plizzari, portiere del Milan impegnato ora al Mondiale Under 20 con la Nazionale italiana, ha parlato attraverso l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.

Gattuso via. "Mi dispiace molto. È un uomo che ti dà tanto sotto ogni aspetto. Una bandiera del Milan. E quando va via una bandiera non si può essere felici", ha detto il giovane estremo difensore.

Contratto fino al 2023. "Sono felicissimo. Ringrazio il Milan della possibilità di avermi fatto firmare un nuovo contratto. Sogno di giocare in Serie A, ma ne ho ancora di carne da mangiare”.

Solo sei presenze stagionali, con la Primavera. "È stato un anno difficile, ma un anno di crescita, che ho vissuto in maniera positiva. Sono cresciuto soprattutto di testa, prima ancora che tecnicamente. E di questo devo ringraziare anche Gigio e Reina”, ha poi aggiunto.