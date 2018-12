Plzen in vantaggio: la Roma cede in contropiede alle motivazioni ceche

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Viktoria Plzen in vantaggio e virtualmente in Europa League: i cechi sbloccano la sfida grazie ad un'azione corale che coinvolge ben quattro giocatori. Chory difende palla in mezzo al campo, poi pallone a Cermak e infine in profondità a Kopic. Cross basso per Kovaric, sul secondo palo arriva l'esterno alle spalle di Santon e non sbaglia il tap-in, a Mirante battuto. Con questo risultato i cechi sono virtualmente in Europa League: