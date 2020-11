Pobega e doppio Nzola: lo Spezia sbanca il Vigorito. Il Benevento cade ancora

Lo Spezia cala il tris al Vigorito e condanna il Benevento alla quarta sconfitta di fila superandolo anche in classifica. Nel primo tempo va a segno Pobega, seconda rete per lui, nella ripresa invece sale in cattedra Nzola che segna i suoi primi due gol in Serie A e chiude una gara dominata dai liguri.

Gara molto tattica in avvio al Vigorito con lo Spezia che inizialmente si fa preferire costruendo maggiormente l’azione offensiva rispetto a un Benevento che si schiera con un 4-4-2 con Insigne sulla linea dei centrocampisti. Due le occasioni migliori per i liguri: prima una punizione dal limite di Bastoni che nessuno riesce a deviare in porta, poi con il pressing di Nzola su Montipò che rischia di fare la frittata, ma si salva in extremis. Al 20° su un’altra punizione dalla sinistra il portiere è bravo a uscire alto anticipando Nzola pronto a colpire di testa. Il Benevento ci prova solo con lanci in profondità per la velocità delle punte, ma i centrocampisti giallorossi difettano nella prima fase in precisione con Provedel e i difensori liguri che non corrono grandi rischi.

LA SBLOCCA POBEGA - Quando manca poco allo scoccare della mezz’ora lo Spezia concretizza il maggior possesso palla grazie all'ottimo inserimento di Tommaso Pobega portandosi in vantaggio al Vigorito sul Benevento. Bella azione manovrata dei liguri con Agudelo che scarica sulla fascia per Ferrer lasciato liberissimo: il terzino cross col contagiri sul secondo palo dove arriva il centrocampista ex Pordenone che al volo mette la palla sotto la traversa dove Montipò non può arrivare. La rete dà la scossa al Benevento che prima vede Insigne fermato per fuorigioco, poi prende un palo con una gran conclusione di Lapadula dalla distanza e ancora impegna Provedel alla parata d’istinto con Sau. Il tutto nel giro dei due minuti successivi al gol ligure. Lo Spezia regge la sfuriata e al 35° sfiora il raddoppio con una lunga azione manovrata che porta Bastoni a calciare da dentro l’area: palla di un soffio a lato della porta di Montipò.

SI SCANTENA NZOLA - Anche nella ripresa è lo Spezia a fare la gara nonostante un atteggiamento più spregiudicato dei padroni di casa. Al 51° Agudelo è bravo a liberarsi al tiro da fuori area, ma colpisce la traversa con Montipò che ringrazia visto che era battuto. Il Benevento reagisce subito anche se non riesce a fare male dalle parti di un Provedel che deve stare attento solo sulle uscite. Lo Spezia però non arretra e continua a macinare gioco e creare occasioni trovando il raddoppio poco dopo l’ora di gioco con il duo Gyasi-Nzola: Il centravanti ligure inizia l'azione servendo il compagno che scappa via a Maggio e arrivato sul fondo chiude il triangolo con il compagno che al volo piazza la palla sul primo palo lasciando praticamente immobile Montipò a centro area. Pochi minuti dopo l’attaccante trova anche la sua seconda rete in Serie A con un colpo di testa su calcio d’angolo che gela il Benevento.