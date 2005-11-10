Pobega: "La Nazionale è il sogno di tutti ma io devo pensare a fare bene al Bologna"

Al termine del match perso contro l'Inter, il centrocampista del Bologna Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "Noi abbiamo calato un po' di intensità e un po' di qualità. Abbiamo attaccato meno e questo ha fatto sì che uscissero le qualità dell'Inter. Se ti abbassi tanto ti esponi a dei rischi e puoi essere colpito e subire gol. Dobbiamo analizzarli e capire cercando di far diventare questi 45 minuti 90. Sono sicuro che se giochiamo 90 minuti con la stessa fame, intensità e qualità ci toglieremo delle soddisfazioni importanti".

Il rammarico dei primi 45 minuti è il mancato colpo del 2-0?

"Il rammarico è quello perché avevamo le occasioni per andare sul 2-0 e invece abbiamo chiuso il primo tempo in parità. E' stato un bel colpo di testa e dobbiamo fare i complimenti ma poi nel secondo tempo non siamo riusciti a mettere in campo la stessa intensità. Se avessimo riuscito a raddoppiare la partita sarebbe stata diversa ma con i 'se' è dura".

La Nazionale?

"E' il sogno di tutti. La Nazionale è bellissima ma io penso tanto ad allenarmi qua e fare prestazioni con il Bologna. Sono sicuro che già da lunedì ci alleneremo per rendere le partite sempre più intense e di qualità".