Pobega non ha dubbi sul futuro: "Voglio tornare al Milan. Maldini mi ha fatto l'in bocca al lupo"

vedi letture

In merito al suo futuro, Tommaso Pobega, centrocampista rossonero in prestito allo Spezia, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Voglio tornare al Milan. Prima di passare allo Spezia ho giocato in amichevole contro Monza e Vicenza. E mi ero accorto che il Milan fosse pronto per il salto di qualità: è una grande squadra, tutti sanno quello che devono fare in campo e le caratteristiche dei singoli vengono esaltate. Piuttosto mi è spiaciuto giocare con lo Spezia in un San Siro deserto: è stato molto triste. Cosa mi ha detto Maldini prima di cedermi in prestito allo Spezia? Mi ha fatto l’in bocca al lupo e mi ha spronato a lavorare bene perché il Milan continua a seguirmi".