Pobega sblocca la gara del Vigorito. Benevento-Spezia 0-1

Dopo meno di mezz'ora lo Spezia concretizza un maggiore possesso palla grazie all'ottimo inserimento di Tommaso Pobega portandosi in vantaggio al Vigorito sul Benevento. Bella azione manovrata dei liguri con Agudelo che scarica sulla fascia per Ferrer lasciato liberissimo: il terzino cross col contagiri sul secondo palo dove arriva il centrocampista ex Pordenone che al volo mette la palla sotto la traversa dove Montipò non può arrivare.