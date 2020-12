Poca cattiveria? Conte: "Non sono d'accordo. Incredibile non aver segnato con lo Shakhtar"

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato a Sky dopo lo 0-0 contro lo Shakhtar che è costato ai nerazzurri l'eliminazione dalla Champions League: "La squadra non è sembrata cattiva? Sono pareri vostri che io rispetto, anche se non mi trovano d'accordo. La squadra ha fatto tutto quello che c'era da fare. Ha dell'incredibile che in 180' contro lo Shakhtar, in due partite dominate, non siamo riusciti a segnare. Il loro portiere è stato in entrambe le gare il migliore in campo. Quale cattiveria quindi, mi chiedo. I miei hanno messo tutto in campo, hanno dato tutto, non sono assolutamente d'accordo".

A breve le dichiarazioni integrali di Antonio Conte.