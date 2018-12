Poche emozioni a Udine, ma è 1-0 sul Frosinone: decide Mandragora

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una rete di Rolando Mandragora permette all'Udinese di chiudere il primo tempo in vantaggio sul Frosinone, nel delicato scontro diretto della Dacia Arena. È una partita di piramidale importanza per entrambe le squadre, non entusiasmante sul piano tecnico. L'Udinese prova subito ad aggredire gli ospiti, ma i laziali fanno buona densità e riescono a ripartire con buona personalità. Il primo squillo è di Chibsah al 10': azione ben costruita, che porta Beghetto al cross dalla destra. Il centrocampista ghanese si inserisce con i tempi giusti e in tuffo di testa impegna Musso. La risposta dei padroni di casa arriva pochi minuti dopo con una conclusione dalla distanza di Fofana, controllata senza problemi da Sportiello.

La posta in palio è altissima, c'è grande equilibrio e le due compagini commettono diversi errori in fase di impostazione. I friulani cercano lo spiraglio giusto e alla fine lo trovano con un traversone dalla trequarti di Stryger, che viene bucato dalla difesa e raccolto da Rolando Mandragora in area di rigore. Sinistro violento di prima intenzione, una sassata che buca la porta di Sportiello. La formazione di Baroni reagisce subito e colpisce un palo clamoroso con una conclusione dalla distanza del solito Ciano. Nella ripresa servirà decisamente altro.