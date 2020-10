Poche emozioni, ma l'Inter è avanti all'Olimpico: Lautaro punisce la Lazio, 0-1 al 45'

Grande equilibrio all'Olimpico, spezzato solo dalla rete di Lautaro Martinez. L'Inter è in vantaggio al termine dei primi 45', contro una Lazio incapace di reagire e ancora lontana dalla migliore condizione.

Impatto Lazio - Dimenticare la scoppola subita mercoledì contro l'Atalanta. L'obiettivo della Lazio è chiaro e i padroni di casa partono subito molto forte: velocità e aggressività per mettere in crisi la difesa dell'Inter, soprattutto sulla catena di sinistra, dove Perisic e Bastoni fanno una fatica bestiale a contenere lo scatenato Lazzari. L'esterno è però impreciso nell'ultimo passaggio, vanificando così alcune buone combinazioni. Luis Alberto, invece, centra la porta, trovando la pronta risposta di Handanovic.

Crescita nerazzurra e vantaggio - I nerazzurri ci mettono un po' per prendere le misure agli avversari, poi cominciano ad assumere il controllo delle operazioni. Barella cresce nell'insolita posizione di trequartista, Vidal scherma tutto davanti alla difesa insieme a Gagliardini. L'ex Cagliari serve Lautaro a centro area, ma la girata termina di poco a lato. È il preludio al vantaggio, che arriva alla mezzora esatta: Perisic va via sulla corsia mancina e serve l'argentino in area, bravo a tenere lontano Acerbi e a sorprendere uno Strakosha non proprio perfetto. Terzo gol in tre partite per il Toro, sempre più un fattore per Conte. La Lazio non reagisce e mostra grossi problemi nello sviluppo della manovra, per gli ospiti è relativamente facile difendere il risultato fino all'intervallo.