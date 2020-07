Poche emozioni, qualche occasione, nessun gol: all'intervallo Fiorentina-Bologna è 0-0

Si è esaurito qualche istante fa il primo tempo della partita tra Fiorentina e Bologna. Una prima frazione di gioco, quella del Franchi, nella quale la stanno facendo da padrone ritmi bassi e difficoltà da parte di entrambe le compagini nel produrre un buon numero di azioni pericolose. I primi a provarci sono i padroni di casa, partiti meglio nelle primissime battute, ma il primo pericolo degno di nota arriva dai ragazzi di Mihajlovic, con Terracciano chiamato alla risposta su Dominguez. Poco più tardi la più grande occasione dell'incontro, quella capitata sul piede di Sansone, che però - in caduta - ha mandato fuori da zero metri. Per i viola poco da segnalare, se non l'enorme chance di Chiesa davanti a Skorupski, con salvataggio miracoloso di Danilo. Meglio gli emiliani, all'intervallo, ma il punteggio è sempre fermo sullo 0-0.