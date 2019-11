Poche emozioni, tanta tensione al San Paolo: Napoli-Genoa 0-0 al 45'

© foto di Insidefoto/Image Sport

Primo tempo piuttosto bloccato al San Paolo, dove il Napoli ha provato ad abbattere il fortino rossoblù senza successo. La squadra di Ancelotti fa grande possesso e crea le occasioni migliori, il Genoa si difende con ordine e prova a sfruttare qualche ripartenza. Il risultato, per ora, è inchiodato sullo 0-0.

Illusione - Si gioca in un clima quasi surreale, con il pubblico di casa diviso da sentimenti contrastanti: c'è chi fischia e chi mette da parte rabbia e orgoglio per sostenere i propri beniamini. Il Napoli parte forte e dopo pochi minuti passa con Insigne, che scaraventa in rete di forza. L'azione, però, è viziata da un fuorigioco di Lozano, prontamente ravvisato dall'assistente di Calvarese. I padroni di casa non riescono a sfruttare l'inerzia favorevole e ben presto permettono agli ospiti di addormentare la partita. Il Genoa esce sempre bene dalle retrovie e chiude tutti gli spazi, così agli azzurri resta la soluzione dalla distanza: Zielinski ci prova dai 30 metri, trovando la risposta di un attento Radu.

Manca precisione - La pressione si fa sentire, Ancelotti prova a trasmettere calma ai suoi. Il blocco psicologico, però, è evidente, così come la scarsa lucidità: anche quando alza la pressione, la formazione partenopea non riesce a creare problemi alla retroguardia avversaria. Anzi, sono gli uomini di Motta ad andare vicini al vantaggio con Pandev, che spara alle stelle dopo una splendida azione di Agudelo. Giusto lo 0-0 all'intervallo, il Napoli dovrà cambiare marcia, soprattutto nella testa, se vorrà vincere la sfida.