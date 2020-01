Poche idee e confuse in mezzo, bene Babacar nel Lecce. I voti di TMW

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gabriel 6,5 - Bravo a negare il gol a Lasagna, non può nulla, dieci minuti più tardi, sulla conclusione ravvicinata di De Paul.

Donati 6 - Buon esordio, anche se Sema gli da diversi grattacapi, costringendolo a giocare per lo più nella propria metàcampo.

Rossettini 6 - Okaka lo impegna severamente, specie quando esce dall'area per dare riferimenti alla manovra bianconera.

Lucioni 5,5 - De Paul lo beffa all'ultima occasione, peccato: nei precedenti 87 minuti gestisce con sapienza la linea del fuorigioco e Okaka paga per tutti.

Dell'Orco 6 - Tiene bene nella sua zona, non soffrendo particolarmente le avanzate di Larsen. Con il danese il duello si chiude in pareggio.

Petriccione 6,5 - Spaventa Musso con un paio di conclusioni da fuori area e in generale in mezzo sembra sempre quello con le idee più chiare.

Tachtsidis 5,5 - Non riesce a garantire una dose di palloni giocabili e di buona qualità al centrocampo giallorosso. Meglio da schermo davanti alla difesa.

Tabanelli 5,5 - Tanto sacrificio in mezzo al campo, ma nella ripresa perde un po' in lucidità. Liverani quindi cambia. Dal 69' Farias 5,5 - Apporto molto limitato alla gara, non un bel segnale al suo tecnico.

Mancosu 6,5 - Molto insidioso nel primo tempo, in particolare un tiro a girare che costringe Musso ad un volo angelico.

Falco 5,5 - Non fa la differenza sulla trequarti e dopo un ottimo approccio alla gare, con una bella occasione creata, si spegne col passare dei minuti.

Babacar 6,5 - Gran primo tempo del senegalese, più volte vicino al gol, che "sparisce" però nella ripresa, per poi uscire stremato. Dall'80 La Mantia sv.