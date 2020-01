Poche occasioni a Marassi, Samp-Sassuolo 0-0 al 45'. Espulso Peluso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Sampdoria-Sassuolo. Al termine dei primi 45 minuti il risultato è ancora fermo sullo 0-0.

LE SCELTE INIZIALI - Mister Ranieri schiera dal primo minuto il nuovo acquisto Tonelli al fianco di Colley, a centrocampo Ramirez vince il duello con Jankto. Davanti la coppia Gabbiadini-Quagliarella. Scelte obbligate per De Zerbi: Toljan, Romagna, Peluso e Kyriakopoulos in difesa, a centrocampo c'è Locatelli dal primo minuto. Traorè vince il ballottaggio con Djuricic, davanti c'è Caputo.

GARA FRIZZANTE IN AVVIO - La partita è subito divertente, entrambe le squadre attaccano alla ricerca del gol del vantaggio. Ci prova subito Quagliarella, ma la sua conclusione viene neutralizzata da Consigli. Il Sassuolo si affida alle giocate di Boga e Caputo, ma è la squadra di Ranieri a rendersi pericolosa. Linetty scappa sul fondo, mette in mezzo per Ramirez ma l'uruguaiano non arriva sul pallone.

ROSSO DIRETTO PER PELUSO - Al minuto numero 25 l'episodio che cambia la gara. Gabbiadini scappa verso l'area di rigore del Sassuolo e cade al limite dell'area dopo un leggerissimo contatto con Peluso. L'arbitro estrae il cartellino rosso per il difensore del Sassuolo. Decisione che sicuramente farà discutere.

DE ZERBI CORRE AI RIPARI - Dopo l'espulsione di Peluso, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è costretto a cambiare. Fuori Troaré, dentro Rogerio.

IL SASSUOLO TIENE BENE IN 10 UOMINI - Nonostante l'inferiorità numerica, il Sassuolo riesce a tenere bene il campo. La Samp era stata molto più pericolosa prima del rosso di Peluso, con la superiorità numerica i blucerchiati non sono riusciti a mettere in difficoltà i neroverdi.