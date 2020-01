© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

0-0 a fine primo tempo tra Milan e Sampdoria a San Siro nella prima gara del 2020 delle due squadre. Poche occasioni e due infortuni in casa blucerchiata nella prima frazione di gioco. Primi 20 minuti di studio dall'una e dall'altra parte, con le due squadre che non sono riuscite a creare praticamente niente. Prima occasione per il Milan al 23' con Theo Hernandez che da pochi passi non è riuscito a girare di testa verso la porta un corner di Suso e sulla ribattuta Bonaventura è stato invece murato sul più bello da Vieira. Al 26' altra chance per i rossoneri, questa volta per Suso ma il diagonale dello spagnolo non ha impensierito Audero che ha bloccato in due tempi. Al 30' primo cambio della gara con Ranieri che ha dovuto sostituire Ramirez per un problema al ginocchio: al suo posto Depaoli. Dopo dodici minuti però anche l'italiano si è arreso per infortunio con Jankto che è entrato in campo al suo posto. Nel finale di tempo annullato giustamente il vantaggio della Samp con Gabbiadini partito in posizione di fuorigioco.