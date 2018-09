Poche occasioni, vince la tattica: Chievo-Empoli finisce a reti bianche

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chievo conquista il primo punto della stagione, l'Empoli fuori casa viaggia ad un'ottima media. Finisce 0-0 la sfida del Bentegodi, ma le emozioni, soprattutto nella ripresa, non sono mancate.

INIZIO COMBATTUTO - Nel primo tempo vince la tattica. Le due squadre si studiano e lottano in mezzo al campo, arrivando in zona gol in poche occasioni. Un po' meglio la squadra di Andreazzoli, con il talento di Zajc ad illuminare il gioco dei toscani. Il numero 6 ci prova in un paio di occasioni ma non riesce a trovare la via del gol. Di fatto, quelle dell'Empoli, sono le uniche occasioni del primo tempo.

CAMBIA LA MUSICA MA NON LA SOSTANZA - Nella ripresa le cose cambiano sensibilmente, il Chievo cresce minuto dopo minuto ed arriva con frequenza dalle parti di Terracciano. Rigoni, dalla distanza, sfiora il gol. D'Anna manda in campo Giaccherini al posto di uno spento Stepinski, Djordjevic torna al centro dell'attacco ed il Chievo continua la sua crescita. Nel momento di maggior difficoltà l'Empoli trova il gol con il solito Ciccio Caputo, ma il VAR annulla per posizione irregolare dell'attaccante dei toscani. Andreazzoli vuole la vittoria e manda in campo prima Mraz e poi Bennacer, ma il Chievo regge bene l'urto e porta a casa la vittoria.