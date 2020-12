Pochettino al PSG è un assist per Eriksen: c'è l'ok dell'Inter a uno scambio prestiti con Paredes

L'avvicendamento in panchina tra Tuchel e Pochettino al PSG potrebbe spalancare le porte della Francia a Christian Eriksen, che a Parigi ritroverebbe il suo mentore al Tottenhan. Stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni i parlerà di uno scambio con Leandro Paredes, centrocampista che farebbe comodo ad Antonio Conte.

Perché il prestito va bene a tutti. A gennaio non si può spendere e da parte di ambo i club ci sarebbe il benestare ad avviare operazioni in prestito e questa ne potrebbe far parte. La formula del prestito - si legge - va bene a Beppe Marotta e Piero Ausilio in quanto se il centrocampista danese tornasse a fine anno non si perderebbero i benefici del Decreto Crescita.