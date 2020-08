Pochettino: "Aspetto l'offerta giusta per vincere. Serie A? Aperto a nuove sfide"

vedi letture

In un'intervista rilasciata a El Pais, Mauricio Pochettino ha ammesso di aver voglia di iniziare una nuova avventura e non ha scartato l'ipotesi di approdare in Serie A: "La voglia non l’ho mai persa. Il giorno dopo alla fine del lavoro vuoi già essere di fronte a un giocatore. Sembra che noi allenatori vogliamo per forza un progetto, non è così: vogliamo trovare un club, un presidente le cui idee vadano di pari passo per avvicinarsi al successo. Quando arriverà quell'offerta, dirò sì. Premier o Liga? La Premier ha vantaggi commerciali, ma anche Liga, Serie A, Ligue 1 e Bundesliga sono potenti ugualmente. Mi adatto bene alla Premier, ma sono aperto a nuove sfide e l'apertura di un nuovo orizzonte potrebbe arricchirmi", ha detto l'ex manager del Tottenham.