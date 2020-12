Pochettino chiama Eriksen? 255 partite insieme, è il più schierato dal prossimo tecnico del PSG

vedi letture

Dici Mauricio Pochettino e subito pensi a Christian Eriksen: l'accostamento è inevitabile, come se il nome del primo chiamasse quello del secondo. Ieri Marotta ha dato il benservito al fantasista danese, oggi il PSG è pronto a offrire la propria panchina all’ex allenatore del Tottenham. E il connubio viene quasi naturale. Il tecnico argentino è infatti colui che più di tutti ha allenato e guidato il talento di Eriksen. Ma non solo: il classe ’92 è infatti in assoluto il calciatore più schierato in carriera dallo stesso Pochettino. 255 presenze, per Eriksen, sotto la guida del tecnico di Murphy, spalmate nell’arco di sei stagioni trascorse insieme a Londra Nord. 20.783 minuti complessivi, più di altri senatori di Pochettino come Lloris e Kane. Soltanto quest’ultimo (169 gol) e Son (75) hanno segnato più dei 58 gol realizzati da Eriksen con Pochettino, mentre nessun altro giocatore ha realizzato più assist (75) del danese nell’epopea degli Spurs. Manca qualche titolo: Eriksen ha vinto soltanto in Olanda con l’Ajax, nulla in Inghilterra col Tottenham, così come Pochettino. Chissà che a Parigi, se sarà così, le cose non possano cambiare.