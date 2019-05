Pochettino: "Futuro? Dopo 5 anni si chiude capitolo. Parlerò con Levy"

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino, dopo aver portato gli Spurs in finale di Champions, è uno degli allenatori più chiacchierati del momento. E il suo nome è finito nel mirino anche di Juventus e Inter, in vista del prossimo anno. Lo stesso allenatore argentino, alla vigilia dell'ultima gara di campionato contro l'Everton, ha così parlato in merito al suo futuro: "A luglio, quando inizieremo la nuova stagione, sarà diverso rispetto al solito. E' importante avere le idee chiare sul progetto e sulle sfide che ci capiteranno in futuro. Dopo 5 anni è il momento di chiudere un capitolo, quando abbiamo iniziato tutto era proiettato verso il nuovo stadio. Siamo orgogliosi del modo in cui abbiamo gestito una difficile situazione. Ma ora cosa succederà? Questa è la vera domanda. E' difficile da spiegare, anche perché prima devo parlare con Daniel Levy".

La finale di Champions? "Sarà un momento stupendo. E proprio dopo la finale sarà il momento giusto per parlare e capire cosa verrà dopo".

Come si prepara la gara con l'Everton? "E' dura. Stiamo vivendo un sogno ed è dura restare ancorati alla realtà. Ma per nooi sarà una gara importantissima e vogliamo finire al meglio davanti al nostro pubblico. Anche perché finire bene il campionato sarebbe il modo migliore per preparare la finale di Madrid".